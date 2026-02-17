朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式SNSにて、永瀬廉（King & Prince）と吉川愛が、“めざましくん”のぬいぐるみを持った2ショットが公開された。 【写真】和洋折衷の衣装を纏った永瀬廉と吉川愛の2ショット／映画『鬼の花嫁』本ポスター 他【動画】映画『鬼の花嫁』主題歌（King & Prince「Waltz for Lily」入り）特別映像 他 ■永瀬廉のクセの強い“めざましくん”の扱いに注目 2月16日、永