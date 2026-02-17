17日11時現在の日経平均株価は前日比423.11円（-0.74％）安の5万6383.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は723、値下がりは809、変わらずは58。 日経平均マイナス寄与度は186.11円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が86.91円、ファナック が29.08円、信越化 が29.08円、リクルート が24.27円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を69.19円押し上げている。次いでＴＤ