国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第8週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計14人がトップ100入り 女子シングルスでは、日本勢トップの張本美和（木下グループ）が6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位につけ、3選手がトップ10を維持している。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、ランキング上位は今週も変動はなかった。橋本帆