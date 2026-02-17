春節連休の初日となった2月15日、商務部など9部門が共同で企画した特別キャンペーン「春節にショッピングを楽しもう」がスタートしました。このキャンペーンには、国家補助金の第1弾として625億元（約1兆3750億円）が投入されています。中国各地では消費補助や企業の値引きキャンペーンが集中展開されています。今年の春節は、都市部の商業圏から農村地域の青空市場まで、消費者の買い替え需要を刺激し、新たな消費ブームが巻き起