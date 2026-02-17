冬になっても各地で絶えないクマの出没や目撃情報。クマの被害への不安を訴える人が全国で5割以上にのぼることがわかりました。住友生命は全国の1000人に対して行った家庭での防災意識に関するアンケート調査の結果を発表しました。調査結果によりますと今年は「クマの被害への不安がある」と答えた人が全国で53.5%にのぼったということです。一方、実際に対策を取っている人は1割程度にとどまっていて、危機感との差が浮き彫りと