【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組（プールC）の韓国代表は16日、沖縄で直前合宿をスタート。初日はDeNAファームの練習が休日の嘉手納野球場で行われた。登録30選手のうち海外組7人と、故障により入れ替えとなった1人の8人を除く22人が集結。所属チームのキャンプ地、米・アリゾナ、フロリダから招集の選手もいるため、キャンプ序盤は移動の疲れ、