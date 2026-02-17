歌手の浜崎あゆみ（47）が、肩やデコルテがあらわになった姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】息子の服を着た浜崎あゆみや「別人に見える」最新ショット6歳と4歳、2人の男の子を育てている浜崎。InstagramではキッズサイズのTシャツを着たトレーニング動画も公開しており、「息子用の120(cm)です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでしたw」とコメントし、その姿が話題になっていた。最新ショットに反響「別人