◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本6-9カナダ(大会11日目/現地16日)カーリング女子予選リーグ第6戦に臨んだ日本代表は、カナダに6-9で敗戦。通算成績は1勝5敗となりました。第1エンドに2点を先制した日本でしたが、第3エンドに吉村紗也香選手のショットが乱れ、痛恨の3点スチールを許し逆転されます。後半もドローショットが安定せず、失点を重ねる苦しい展開に。4点ビハインドで迎えた最終