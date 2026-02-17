東映の新たな特撮シリーズPROJECT R.E.D.第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が、2月15日よりテレビ朝日系全国ネットにて放送がスタートした。ついにスタートした。先日放送を終えた第1話は、冒頭から宇宙を舞台にした艦隊決戦でスタート。軽快な挿入歌「What’s a Hero」に合わせて繰り広げられる弩城怜慈(長田光平)の刑事アクションからギャバン・インフィニティへの流れるような蒸着など、見どころ満載の展開が繰り広げ