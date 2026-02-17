ミラノ・コルティナ五輪のペアフリーが１６日（日本時間１７日）に行われ、?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点で金メダルを獲得した。歴史を作った木原は、愛知・邦和みなとスポーツ＆カルチャーを拠点に羽ばたいた。同じ拠点で練習を重ねてきた五輪２大会出場の鈴木明子さん（４０）は現地で演技を観戦。「今日の龍一には覚