銀メダルも大ジャンプも幻と消えた――。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が１６日（日本時間１７日）に行われ、日本の二階堂蓮（２４＝日本ビール）と小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）は６位に終わった。２人が３回ずつ飛ぶ同種目は、降雪の影響で競技途中に打ち切り。二階堂の３回目のビッグジャンプも?帳消し?となり、日本チームからは不満の声が上がった。これまで各国４選手で実施され