ソフトバンクの藤井皓哉投手（２９）が１７日、宮崎春季キャンプのチーム本隊に合流した。キャッチボール後にブルペンに入ると、捕手が立った状態で２０球を投じた。藤井は右ヒジのコンディション不良によって、１月にリハビリ組に合流。筑後のファーム施設で調整を進めてきた。筑後でも傾斜での投球を行い、現在は痛みはないという。小久保監督はキャンプイン前に藤井について「（開幕に間に合わせて）途中で離れられるのが