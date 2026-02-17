Photo: カイル 諦めないで（迫真）。僕は、ワーキングチェアやゲーミングチェアといった、いわゆる「多機能チェア」と少しだけ距離を置いていました。理由ははっきりしていて、3つあります。多機能チェアを諦めていた理由? 値段が高すぎる僕は生粋のデスクワーカーなので、「腰の問題のクリティカルさ」はわかっているつもりです。そうすると、必然的にワーキング/ゲーミングチェアが購入候