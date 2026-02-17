ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に米国代表として出場するパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が日米球界で活躍し、ＷＢＣでＭＶＰを２度獲得している松坂大輔氏（４５）にサインを贈ったと報じた。スキーンズは１５日（同１６日）フロリダ州ブレデントンのパイレーツキャンプを訪れた松坂氏にＷＢＣの米国代表の帽子にサインを書いてプレゼントした