【PS4「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション」（DLCコード版）】 参考価格：39,160円 セール価格：12,362円 Amazonにて、プレイステーション 4版アクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」のDLC「Shadow of the Erdtree」コレクターズエディション（DLCコード版）が特別価格で販売されている。セール価格は参