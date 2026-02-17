ファミリーマートは2月16日、同社のデジタルメディア戦略に関する説明会を開催した。同社の約1万6,000店に及ぶ全国の店舗と、5,500万IDから得られる日々の購買データを組み合わせたデジタルメディア戦略によって、新たな収益源の確保を目指す。「コンビニの実態は、店舗網をインフラにして商品というコンテンツを見せてきたこと」だと話すのはファミリーマートの細見研介社長。このコンビニエンスストアの進化形だと細見社長が強調