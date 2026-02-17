前回大会は満塁弾など活躍も…ウィットJr.らに阻まれ選出外フィリーズのトレイ・ターナー内野手が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表に選出されなかったことについて心境を語った。地元メディア「On Pattison」などが伝えたもので、本人は「電話は鳴らなかった」と連絡すら来なかったことを告白。前回大会の英雄の落選に、ファンからは「クレイジーだ」などと驚きと同情の声が上がっている。