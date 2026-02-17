すべてのドラマをチェックする本誌ライターたちが本気で討論。今期は後半戦が盛り上がる“スルメ系”ドラマに大注目！20代編集M（以下、M）：1月スタートの冬ドラマも中盤戦。やはり、鈴木亮平が一人二役に挑む『リブート』が強いですね。50代記者H（以下、H）：松山ケンイチに寄せた話し方やたたずまいまで徹底した役づくりはすごい。本当に人格が入れ替わったような説得力がありますね。30代記者S（以下、S）：顔も声も変えられ