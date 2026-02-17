香川ファイブアローズのホームゲームの観客席（あなぶきアリーナ香川2025年9月） プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズの2025-26シーズンのホームゲームの累計来場者数がクラブ史上最速で累計4万人を達成しました。 2月15日のあなぶきアリーナ香川（高松市）で行われた八王子戦で達成したものです。ホームゲームとしてはシーズ