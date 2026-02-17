原田亘は2月15日の東京V戦で退場処分、過剰な力でのタックルが対象にJリーグの規律委員会は2月16日、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第2節の試合で起きた行為に対し、柏レイソルのDF原田亘に2試合の出場停止と罰金20万円の処分を下すと発表した。処分対象となったのは、2月15日に行われた第2節の柏対東京ヴェルディの一戦。原田はこの試合で主審より退場を命じられていた。処分の理由について規律