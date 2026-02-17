南海電鉄は１６日、４月２４日に運行開始を予定する新観光列車「ＧＲＡＮ天空」の車両外観を大阪・河内長野市の千代田工場で報道関係者に公開した。同列車は現在、橋本―極楽橋間で運行中の観光列車「天空」に代わり、新たに難波―極楽橋間を結ぶ。２０００系車両を改造した４両編成で、外観は深紅をベースにゴールドを基調とした装飾を施している。各車両の側面は、南海電鉄の社章（通称・羽車マーク）から着想を得た、優