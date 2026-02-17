南米ブラジルのリオデジャネイロで「真夏の祭典」リオのカーニバルが開幕した。会場では「市の鍵」の受け渡しを合図に、ド派手な衣装のダンサーやドラム隊が街を埋め尽くした。南部のパラチ市では、参加者が全身に泥をまとって行進する伝統祭「ブロコ・ダ・ラマ」が開催。一方、アフリカのナイジェリアでは、国内最大級のイベントである「漁業祭り」が6年ぶりに開催された。「市の鍵」授与で幕開け…5日間の熱狂が続くリオ13日、南