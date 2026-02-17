俳優の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLeminoおよびWOWOWで一挙配信・放送されることが決定した。併せてキービジュアルと人物相関図が公開され、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼ら追加キャストの出演も発表された。【画像】ドラマ『ストーブリーグ』相関図『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経