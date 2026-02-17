ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、各地で競技が行われた。１６日に行われたスキージャンプ新種目の２人１組による男子スーパー団体（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）、小林陵侑（チームＲＯＹ）の順で飛んだ日本は合計５３５・２点で６位だった。３回目の途中に悪天候により打ち切りとなり、２回目までの成績で順位が決まった。オーストリアが合計５６８・７点で優勝。ジャンプ