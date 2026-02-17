とちぎテレビ 去年９月、宇都宮市の会社員の３０代の男性がスマートフォンで投資に関するＳＮＳの投稿を見つけてメッセージを送ったところ、投資家を名乗る男らと連絡を取るようになり「専用の投資用アプリをダウンロードしアカウント登録をして指定する口座に入金すれば、後はＡＩが自動で株の売買を行う」などと言われました。 それを信じた男性は、指定された口座に入金したところアプリに入金額や利