お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが実践する、炊飯道具の使い分け術とは？おむすびや卵かけご飯がもっとおいしくなるお米の炊き方をお伝えします。文・写真＝柏木智帆「早炊きモード」を活用お米を炊くときは、洗ったお米を炊飯器に入れてスイッチオンという人が多いのではないでしょうか。もちろんその方法でも良いと思いますが、たとえば、ご飯の粒感を楽しむには