ユリア・ザウターが日本製の寝具に感激した(C)Getty Imagesルーマニアの女子フィギュアスケート代表のユリア・ザウターが自身のインスタグラムで選手村の部屋で使用する日本製品を紹介している。【写真】選手村で…ルーマニア女子フィギュア選手の笑顔をチェック28歳のザウターはインスタの投稿で「選手村に戻って来た。今夜エアウィーヴのデュエットカバーで眠るのがもう楽しみで仕方ない！」と、満面の笑みで寝具を持つ写真