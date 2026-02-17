Appleがついに携帯電話の電話番号を使ったメッセージサービスであるRCS(リッチコミュニケーションサービス)でのエンドツーエンド暗号化の実装をテストし始めました。iOS & iPadOS 26.4 Beta Release Notes | Apple Developer Documentationhttps://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-26_4-release-notesApple starts testing end-to-end encrypted RCS messages on iPhone | The Vergeht