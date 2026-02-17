１月は右肘の違和感で調整ペースを落としていたソフトバンク・藤井皓哉投手が１７日、宮崎キャンプに合流。ブルペンで捕手を立たせたまま６、７割程度の出力で２０球を投げた。右肘の状態については「（１月は）痛みは、まぁありました。シーズン通して元気で終わる選手の方が少ないので。そこは別に、あんまり。僕は（特別だとは）思っていない」と説明した。昨季は杉山、松本裕と勝利の方程式の「樹木トリオ」を結成。５１試