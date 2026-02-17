俳優谷原章介が17日、MCを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のフィギュアスケートペアで、逆転金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組について、「ペアという競技の注目度が上がったと思いません？」と語った。かつては、男女のシングルの方が注目度が高かったが、前回22年の北京五輪でりくりゅうペアが7位になり