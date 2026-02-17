フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは６戦目で、同２位で、２０２５年世界選手権優勝の強豪カナダと対戦し６―９で敗戦したことを報じた。通算１勝５敗で負け越しが確定し、上位４チームによる準決勝進出が絶望的になった。ＭＣで俳優の谷原章介は「フォルティウス、ホント