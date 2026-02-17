【ニューヨーク＝山本貴徳】人気ゲーム「ポケットモンスター」の希少なトレーディングカードが１６日、米競売会社ゴールディン主催の競売で、手数料を含めて１６４９万２０００ドル（約２５億３０００万円）で落札された。ポケモンカードだけでなく、トレーディングカードのギネス世界記録を更新した。落札されたのは、１９９８年に小学館の漫画雑誌「コロコロコミック」のイラスト大会で入賞した約４０人に贈られた１枚。筆を