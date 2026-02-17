大津保護司殺害事件の初公判が開かれた大津地裁の法廷＝17日午前（代表撮影）大津市の住宅で2024年5月、住人の保護司新庄博志さん＝当時（60）＝を殺害したとして殺人や銃刀法違反などの罪に問われた無職飯塚紘平被告（36）は17日、大津地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で「間違いない」と起訴内容を認めた。弁護側は、行動制御能力を著しく欠いていたとし、刑事責任能力がなかったか心神耗弱状態だったと主張した。滋賀県