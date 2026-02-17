「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、16日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（深夜0時25分）に出演。ゲストのファッションを厳しくチェックした。今回のテーマは「アップデートできてる？不適切おじさんチェック」。ゲストで俳優梅沢富美男（75）、元サッカー日本代表FWでタレントの武田修宏（58）、元プロレスラーでタレントの長州力（74）、武藤敬司（63）が出演。あのと初対面の武田が「（あのが）本田（圭佑）選手