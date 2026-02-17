北朝鮮の金正恩総書記は大規模な住宅建設の完了をアピールし、党大会を前に内政面の成果を誇示しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は16日、平壌で1万戸の住宅の完成式にキム・ジュエ氏とされる娘と共に出席しました。北朝鮮は5年間で5万戸を建設する計画を掲げていて、目標を上回って達成したとしています。金総書記は「これまでの成果は大きいが、まだ始まりに過ぎない」と述べ、平壌とその周辺を近代的に一新する考