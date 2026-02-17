【タフグミ グレフルフィーバー】 2月17日 発売 価格：オープン カバヤ食品は、“噛むほどウマい、この弾力。”をテーマにした「タフグミ」ブランドより、「タフグミ グレフルフィーバー」を2月17日から期間限定で発売する。価格はオープン。 「タフグミ グレフルフィーバー」は、グレープフルーツを「タフ