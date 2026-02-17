【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いタレントの山田花子が2月15日、自身のブログを更新。寝起き姿の次男を公開した。【写真】50歳2児の母芸人「お母さんそっくり」寝起きの次男を顔出し◆山田花子、寝起きの次男公開山田は「今朝のロナウドちゃん 寝起きであくび」と記し「ロナウドちゃん」の呼び名の次男がパジャマ姿で肘をついて寝転び、大あくびをしている姿を公開。「こんな顔も可愛いね」とハートの絵文字付きでつづっている