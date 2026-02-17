【モデルプレス＝2026/02/17】SixTONESの松村北斗が、新ダメージヘアケアブランドのブランドアンバサダーに就任。新CMが公開された。【写真】松村北斗、新CM公開 白衣姿で理系男子好演◆松村北斗、新ヘアケアブランドアンバサダー就任アーティストや俳優として多角的に活躍し、独自の感性と誠実な人柄で幅広い世代から支持を集める松村。自分自身の個性を大切に育みながら、表現者として常にアップデートし続ける前向きな姿勢は「