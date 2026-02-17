&TEAMがアジアの大舞台で大トリを務め、日本発グローバルグループとしての存在感を鮮烈に刻みつけた。&TEAMは、旧正月の大晦日である2月16日に台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』の収録に初参加し、アジア各地から集結したトップアーティストの中で大トリを務めた。日本から世界を目指す彼らの歩みは、台湾でも新たな一歩を刻んだ形だ。【写真】NICHOLAS、挑発的な“へそチラ”コーデ日本のグループが同番組で