17日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午前10時現在は前日比16銭円高ドル安の1ドル＝153円18〜19銭。ユーロは47銭円高ユーロ安の1ユーロ＝181円43〜45銭。日銀の早期の追加利上げ観測が後退したとの見方から、朝方は日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢。その後、日経平均株価の下落によるリスク回避の動きで一転、円買いが強まった。