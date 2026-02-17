赤色灯17日午前6時20分ごろ、長崎県川棚町石木郷の県道で、トラックと乗用車が衝突した。川棚署によると、乗用車の後部座席に乗っていた男児が意識不明の重体。乗用車を運転していた40代の母親と、トラックを運転していた50代男性を含め3人が病院に搬送されたが、男児以外は意識があるという。署によると、男児は5歳前後とみられる。現場は片側1車線の直線道路。トラックと乗用車が正面衝突したとみられ、署が詳しい状況を調