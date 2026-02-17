「阪神春季キャンプ」（１７日、宜野座）阪神の岩崎優投手（３４）、岩貞祐太投手（３４）、長坂拳弥捕手（３１）、糸原健斗内野手（３３）が宜野座に合流した。岩崎は今キャンプ初の宜野座合流。具志川では連日ブルペン入りし、独自のペースでじっくりとコンディションを整えていた。