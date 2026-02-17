17日、知人の少年（10代）に対し顔を複数回殴るなど暴行を加えたとして、胎内市に住む無職の少年（16）が傷害の疑いで逮捕されました。少年（16）は2月14日、新発田市内の商業施設駐車場で、知人の少年（10代）に対し、顔を複数回殴ったうえ、顔や体を足蹴りにする暴行を加え、全治21日間の顔面打撲、腰部打撲の傷害を負わせた疑いがもたれています。警察によりますと、14日、目撃者から「少年が複数人騒いでいる、ケンカしている