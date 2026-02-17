頭の体操にも、気分転換にもなる「ひらがなクイズ！」今回は一見難しそうですが、毎日使うあのものを思い浮かべればすぐに正解にたどり着けるでしょう。ぜひ、挑戦してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□わゆう□□ゆめ□□つヒント：食事をするときに多くの人が使うものは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うつ正解は「うつ」でした。解説それぞれの言葉に「うつ」