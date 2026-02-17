オンラインチケット販売プラットフォームのデータによると、2026年の春節連休（2月15日〜23日）の映画の総興行収入は5億元（約110億円）を突破する見込みです。今年の春節は、コメディ、アクション、アニメ、SFなど多彩なジャンルの映画が上映され、観客に豊富な選択肢を提供しています。また、国家映画局などが主導し、2月12日からスタートしたキャンペーン「2026映画経済促進年」には、年間で12億元（264億円）以上の映画鑑賞補