所得税などの確定申告の受付が16日から全国で始まりました。三重県津市の会場にも朝から多くの人が訪れ、来場者はスタッフに教わりながら手続きを進めていました。確定申告は、個人で事業をしている人や給与年収が2000万円を超える人などを対象にしたものです。県内には8カ所に特設会場が設けられ、そのうち津市の会場には事前に予約をした人が訪れ、税務署の職員の説明を聞きながら手続きを進めました。国税局によりますと、2025