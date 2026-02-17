三重テレビ放送の番組審議会が16日開かれ、1月に放送された「LEGENDよみがえる三重の偉人列伝」の第10話「時代に翻弄された剛速球〜沢村栄治〜」が審議されました。10回シリーズで放送される「LEGEND」は、三重ゆかりの偉人を取り上げて、その生い立ちや功績を紹介する特別番組で、1月の放送では現在の伊勢市出身で、プロ野球の初期に現在の巨人のエースとして活躍。「不滅の大投手」と称された沢村栄治を取り上げました。委員から