令和８年２月１６日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北日本と関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱いため平年並か高い日が多く、２１日頃からはかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。北陸地方、東海地方と西日本の気温は、向こう１週間程度は高い日が多いですが、その後は平年並か低い日が多いでしょう。沖縄・奄美の気温は、向こう１週間