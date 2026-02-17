将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。藤井は「太閤秀吉への献上羊羹」「挽きたて芦辺の白（和三盆付き）」、永瀬は「いちご大福串」「一手みかん大福」「きよみオレンジの和歌山アイスティー」「和歌山産まりひ