6人組グループ・SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われたダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に登壇した。このほどデビューした同ブランドのアンバサダーに就任した。【全身ショット】スタイル良！爽やかなルックで登場した松村北斗“ダメージケアで髪を綺麗に伸ばせる”という商品特徴にちなみ今後伸ばしたいことを聞かれた松村は「ボウリングのスコア」と回答。「大変かわいがっていただいている大泉